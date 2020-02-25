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Общество

Россиян могут начать штрафовать на пляжах

26.02.2020 10:15|ПсковКомментариев: 1

Новую редакцию КоАП могут дополнить статьей, которая предусматривает штрафы за купание в неположенных местах, прыжки в воду с причалов и ложные крики о помощи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

На пляжах и других местах массового отдыха будет запрещено: купаться в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями; в необорудованных, незнакомых местах; заплывать за буйки, обозначающие место для купания; подплывать к моторным, парусным судам и весельным лодкам; прыгать в воду с катеров, лодок и причалов; купаться пьяным; приходить с животными; оставлять мусор; играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этого местах, хватать в воде купающегося; подавать крики ложной тревоги; плавать на средствах, не предназначенных для этого.

Как сообщает Росбалт, за правонарушения предлагается выписывать предупреждения или накладывать административный штраф на граждан от 500 рублей до 2 тыс. рублей; на должностных лиц - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 7 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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