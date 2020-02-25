Общество

Эксперты подсчитали стоимость масленичных блинов в Псковской области

Себестоимость 1 килограмма блинов на Масленицу в Псковской области составляет 53 рубля, подсчитали для РИА Новости аналитики IT-компании «Эвотор».

Для анализа использовались цены на ингредиенты в магазинах несетевой розницы. Всего «Эвотор» изучил кассовые чеки с 600 тысяч онлайн-касс в торговых точках России. В подсчетах использовался следующий рецепт блинов: пол-литра молока, два стакана муки, два яйца, четыре столовые ложки сахара и две столовые ложки растительного масла.

«В среднем по России себестоимость 20 блинов (один килограмм) составила 62 рубля, или три рубля за один блинчик. Для москвичей блины обойдутся в 78 рублей, а для петербуржцев - в 66 рублей. Самые дорогие блины в этом году на Чукотке - 123 рубля, а самые дешевые в Алтайском крае - 45 рублей», - рассказали аналитики.

На Сахалине средняя себестоимость килограмма блинов составляет 95 рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе - 91 рубль, на Камчатке - 87 рублей, в Якутии - 86 рублей, в Хабаровском крае - 73 рубля.

Чуть дешевле блины в Крыму - 64 рубля, в Иркутской области - 62 рубля, в Самарской области - 60 рублей, в Красноярском и Краснодарском краях - 59 рублей, в Татарстане - 57 рублей, в Калининградской и Воронежской областях - 56 рублей, в Нижегородской и Свердловской областях - 55 рублей.

Еще ниже стоимость килограмма блинов будет в Новосибирской и Псковской областях - 53 рубля, в Пермском крае - 52 рубля, в Волгоградской и Оренбургской областях - 50 рублей, в Вологодской области - 49 рублей, подсчитали в «Эвотор».