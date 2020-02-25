Общество

Кандидатуру Марины Хохловой на должность председателя Счетной палаты Псковской области поддержал бюджетный комитет

Кандидатуру Марины Хохловой на должность председателя Счетной палаты Псковской области поддержал комитет регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике. Вопрос рассмотрен на заседании 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кандидатура Марины Хохловой предложена на следующий срок полномочий в связи с тем, что прежний заканчивается.

«Хорошо работает», - заметил вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. «Я поддерживаю предложение председателя областного Собрания и тоже предлагаю проголосовать за кандидатуру Хохловой Марины Николаевны», - сказал председатель комитета Борис Полозов.