Кандидатуру Марины Хохловой на должность председателя Счетной палаты Псковской области поддержал бюджетный комитет

Кандидатуру Марины Хохловой на должность председателя Счетной палаты Псковской области поддержал комитет регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике. Вопрос рассмотрен на заседании 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Кандидатура Марины Хохловой предложена на следующий срок полномочий в связи с тем, что прежний заканчивается.
«Хорошо работает», - заметил вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин. «Я поддерживаю предложение председателя областного Собрания и тоже предлагаю проголосовать за кандидатуру Хохловой Марины Николаевны», - сказал председатель комитета Борис Полозов.