Общество

Депутатам пришлось отложить рассмотрение изменений в бюджет Псковской области

Рассмотрение изменений в закон о областном бюджете на 2020 год и на плановый период пришлось отложить. Разработанный законопроект не поступил сегодня на рассмотрение комитета регионального парламента по бюджету, налогам и финансовой политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Обращаясь к депутатам, заместитель областного комитета по финансам Людмила Павлова пояснила, что проект закона находится на согласовании в министерстве финансов, и выразила надежду на получение заключения в ближайшее время.

Председатель бюджетного комитета Борис Полозов выразил недоумение по поводу того, что накануне сессии, которая состоится уже 27 февраля, комитет не получил документы для изучения и рассмотрения. «Есть серьезные федеральные средства, которые мы хотим согласовать с министерством», - ответила Людмила Павлова и уточнила, что, в частности, речь идет распределении гранта, который Псковская область получила за эффективную работу.