Общество

Муниципалитеты Псковской области планируют наделить полномочиями по проведению всероссийской переписи

Законопроект о наделении администраций районов и городских округов Псковской области полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года рассмотрен 26 февраля на заседании комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике. Депутаты решили рекомендовать коллегам поддержать на сессии документ в первом чтении, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Замечания по законопроекту поступили от Федерального управления статистики и прокуратуры Псковской области. Они не увидели в документе четкого распределения полномочий.

«Учитывая, что таблица поправок появилась только сегодня утром, предлагается ограничиться принятием проекта закона в первом чтении, доработать таблицу поправок и внести на сессию в марте», - сказал председатель бюджетного комитета Борис Полозов. Коллеги его поддержали.

Проектом закона предусматривается наделение органов местного самоуправления такими полномочиями, как: обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; помещениями для хранения переписных листов и иных документов всероссийской переписи; предоставление необходимых транспортных средств и средств связи.

Финансирование осуществляется в размере объема субвенции, предоставляемой на подготовку и проведение всероссийской переписи областному бюджету из федерального.