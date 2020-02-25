Общество

Сенаторы одобрили закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием

Законом устанавливается, что «РФ оказывает помощь и содействие регионам в организации полноценного горячего питания для школьников начальных классов, и поэтапный переход на всеобщее обеспечение таким горячим бесплатным питанием должен осуществиться с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года», сообщает «Интерфакс».

В числе авторов инициативы - председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно материалам к документу, закон предполагает обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством.

Для этих целей предусматривается возможность предоставления бюджетам регионов субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в начальной школе в размере, порядке и на условиях, которые определяются правительством.

Закон направлен на законодательное закрепление и определение принципов здорового питания, требований к организации горячего питания детей, организации питания отдельных групп населения.

Уточняются понятия качества пищевой продукции, в том числе характеристики, его определяющие (безопасность, потребительские свойства, энергетическая и пищевая ценность и другие), положения об обращении, обеспечении качества и безопасности, предоставлении информации о качестве и безопасности пищевых продуктов, материалов и изделий, а также полномочия органов госвласти в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

Вводится понятие "здоровое питание", закрепляются его принципы, особенности организация качественного, безопасного и здорового питания детей и отдельных групп населения.

«В настоящее время в структуре выявленных заболеваний среди детей значительное место занимают болезни органов пищеварения. Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей и их развития, Федеральный закон предусматривает специальную главу, определяющую особенности организации питания детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей», - говорится в материалах.

15 января президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.