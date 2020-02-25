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Общество

МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге

26.02.2020 12:04|ПсковКомментариев: 0

МегаФон первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Роуминговым партнером МегаФона выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой страной, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам МегаФона регистрироваться в сети 5G на территории страны и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

«Совместно с Orange мы впервые открываем возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. Совсем скоро оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета смогут наши путешественники в других странах, причем не меняя SIM-карты. Сейчас в сети МегаФона работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок», – сообщил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей (поддержка определенных диапазонов 5G зависит от модификации смартфона - эту информацию можно узнать в инструкции к устройству или на сайте компании-производителя). В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

«Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов МегаФона, которыми они смогут воспользоваться в сети Orange», – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

По словам руководителя информационно аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова,  ситуация с 5G в России во многом похожа на историю с 3G. Тогда российские пользователи уже могли покупать телефоны с поддержкой 3G, хотя самих сетей еще не было. «Запуск 5G в роуминге, особенно если список стран будет расширяться, играет на руку МегаФону - благодаря зарубежным поездкам его абоненты будут лучше знать и понимать, какие преимущества дает технология пятого поколения», - отметил он.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов МегаФона, выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

Добавим, что МегаФон, по данным Роскомнадзора, построил самую большую сеть LTE/4G, насчитывающую более 100 тысяч базовых станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Теги: #Hitech #мобильная связь #сотовая связь
Источник: Псковская Лента Новостей
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