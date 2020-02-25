Общество

Шесть псковских чиновников предоставили недостоверные сведения о размере дохода

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства муниципальными служащими администрации города Пскова, в ходе которой вскрыты многочисленные факты нарушений требований федерального закона о противодействии коррупции, выразившиеся в предоставлении недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Например, шестью муниципальными служащими предоставлены недостоверные сведения о размере дохода, полученного ими в отчетном периоде.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес главы администрации города Пскова внесено представление, которое признано обоснованным, изложенные факты подтвердились.

Во избежание повторения нарушений с муниципальными служащими проведено совещание, на котором разъяснены требования федерального законодательства о противодействии коррупции, вопросы правовой ответственности за нарушение требований закона.

По результатам рассмотрения представления виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.