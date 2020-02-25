Общество

Псковичка оштрафована за фиктивную регистрацию граждан Азербайджана в своем доме

Прокуратурой города поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24-летней уроженки Пскова, которая совершила два преступления по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города, в суде установлено, что 13 сентября 2019 года девушка в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области умышленно внесла в бланки «Уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания» заведомо ложные сведения о месте пребывания 3-х граждан Республики Азербайджан. Псковичка указала, что данные граждане будут постоянно проживать по месту ее регистрации, хотя, в действительности, не намеревалась предоставлять указанное жилое помещение иностранным гражданам для проживания, а иностранцы не намеревались проживать в ее доме.

Своими действиями 24-летняя уроженка города Пскова лишила возможности органы УМВД России по г.Пскову, а также органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, осуществлять контроль за соблюдением иностранными гражданами правил миграционного учета.

По итогам рассмотрения уголовного дела девушка признана виновной и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.