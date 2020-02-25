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Общество

Более 90 единиц оружия изъято в ходе профилактического мероприятия в Псковской области

26.02.2020 12:18|ПсковКомментариев: 0

В целях усиления контроля за оборотом оружия, предупреждения и недопущения фактов хищения гражданского оружия, в феврале на территории Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Оружие».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области, совместно с полицией, провели более 800 проверок условий хранения оружия.

За нарушения гражданами установленных сроков продления разрешений на оружие и нарушения правил хранения оружия, составлено 72 административных протокола. Изъято 91 единица гражданского оружия, 193 патрона.

В ходе проверки владельцев гражданского оружия, росгвардейцы проводили работу по разъяснению федерального законодательства об оружии в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия, доводилась информация об административной ответственности за нарушение правил хранения, ношения, транспортирования оружия, а также меры ответственности за небрежное хранение оружия.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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