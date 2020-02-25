Общество

Изменения в госпрограмму содействия занятости одобрил социальный комитет областного Собрания

Изменения в государственную программу Псковской области «Содействие занятости населения» поддержал комитет регионального парламента по бюджету, финансам и налоговой политике. Вопрос рассмотрен на заседании 26 февраля, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по труду и занятости Сергей Аржаников пояснил, что общий объем финансирования государственной программы до 2024 года увеличивается на 180,7 млн рублей.

Кроме того, по его словам, с 2022 года начинается реализация регионального проекта в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Это мероприятие будет внесено в подпрограмму «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан». На реализацию проекта в бюджете региона предусмотрены расходы в объеме 45 млн 488,5 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета - 45 млн 33,6 тыс. рублей. Софинансирование из областного бюджета составляет 454,9 тыс. рублей.