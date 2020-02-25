Общество

На 1 марта запланировано торжественное открытие отреставрированного памятника «Купол»

Пять памятных мероприятий в честь погибших бойцов 6-й роты запланировано провести 1 марта. Об этом сообщила председатель регионального комитета по культуре Жанна Малышева сегодня, 26 февраля, на итоговом заседании оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 20-летия подвига 6-й роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В числе мероприятий - торжественное открытие отреставрированного памятника «Купол», заупокойная лития, мероприятие на плацу 104-го полка, памятный обед в столовой.

По словам Жанны Малышевой, на текущий момент все площадки подключены к электроэнергии, также планируется, что все объекты, где пройдут памятные мероприятия, будут иметь резервное питание.

«В целом, к мероприятиям готовы», - резюмировала председатель профильного комитета.

Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.