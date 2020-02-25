Общество

Все семьи героев-десантников 6-й роты в Псковской области получили единовременные выплаты

Все единовременные выплаты доведены до родственников погибших бойцов 6-й роты в полном объеме, заявила председатель комитета по соцзащите Псковской области Ольга Евстигнеева сегодня, 26 февраля, на итоговом заседании оргкомитета по подготовке памятных мероприятий в честь 20-летия подвига 6-й роты, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По решению губернатора Михаила Ведерникова органами социальной защиты населения области единовременная денежная выплата в размере по 50 тысяч рублей предоставлена 169 членам семей погибших военнослужащих. Средства на эти цели в размере более 6 млн рублей были доведены до органов соцзащиты региона.

На территории Псковской области проживает 124 семьи военнослужащих, погибших в Северо-Кавказском регионе при выполнении воинского долга, в том числе 17 семей десантников 6-й роты и 21 семья погибших в Чечне разведчиков.

Кроме того, и.о. председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Ирина Иванова доложила, что на 1 марта для участников памятных мероприятий зарезервировано 5 автобусов вместимостью от 55 до 72 мест. К тому же предусмотрены и резервные автобусы. «Водители проверены и проинструктированы», - подчеркнула она.

Председатель комитета по ЖКХ Псковской области Сергей Грахов сообщил, что у памятника Купол сейчас идет укладка брусчатки, сегодня подключат электроснабжение. По его словам, подрядчики должны завершить все работы и покинуть площадку сегодня-завтра.

Напомним, в июле 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о проведении памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига псковских десантников.

6 рота 76-й дивизии под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиск двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шести. За проявленный героизм 22-м военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них - посмертно. В Псковской области ежегодно проходят памятные мероприятия по увековечение их подвига, а 1 марта стало региональной памятной датой.