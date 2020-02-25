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Конструктор ПЭМЗ стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года»

В число победителей XX Всероссийского конкурса «Инженер года-2019» вошел ведущий инженер-конструктор АО «Псковский электромашиностроительный завод» Олег Семенов. Он удостоен звания «Лауреат конкурса» по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Электротехника – оборудование, исследования и разработки». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Александра Козловского.

Олег Семенов работает на ПЭМЗе более 50 лет. На завод он пришел после окончания Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) в 1967-м году. В 2006 году стал кандидатом технических наук.

Олег Семенов руководил разработкой и освоением новых прецизионных тахогенераторов серий ТП212, ТП130 для металлургических заводов, которые позволили получать значительный экономический эффект за счёт повышения точности стального проката; эффективных электродвигателей ДП39, ДП40 с регулятором частоты вращения.

Кроме того, он принимал участие в разработке и освоении надежных генераторов серии ЭГВ, которые широко применяются для электроснабжения пассажирских вагонов; тяговых электродвигателей серий АТД и ДТА, которыми комплектуются большинство трамваев и троллейбусов РФ; тяговых электродвигателей ДАТМ-2У2 для привода вагонов метро; тяговых электродвигателей типа ДАТЭ-1У1 для привода пригородных электропоездов ЭГ2Тв «Иволга», которые планируется запустить в 2020-м году.

Награжден Серебряной медалью ВДНХ СССР за создание тахогенераторов ТП212, Серебряной медалью ВДНХ СССР за создание электродвигателей с РЧВ.

Автор 38 опубликованных научных работ, в том числе семи патентов на изобретения и двух патента на полезные модели.

Отметим, что конкурс «Инженер года» организован Российским союзом научных и инженерных общественных организаций (РосСНИО), Международным союзом научных и инженерных общественных объединений, Академией инженерных наук имени А.М. Прохорова, Межрегиональным общественным фондом содействия научно-техническому прогрессу. Главными его целями являются выявление элиты российского инженерного корпуса, формирование интереса к данной профессии в молодежной среде и повышение престижности инженерного труда в целом.

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АО «Псковский электромашиностроительный завод» является старейшим промышленным предприятием региона и занимается разработкой и выпуском электродвигателей. Электрические машины, выпускаемые заводом, работают в 80% всех трамваев, троллейбусов, пассажирских вагонов, электропоездов и тепловозов, выпускаемых в нашей стране. С 2020 года АО «ПЭМЗ» участвует в реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».