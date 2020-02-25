Общество

В Совбезе РФ предложили собирать генетические данные у родственников пропавших людей

В Совете безопасности (СБ) России предлагают ввести обязательную ДНК-регистрацию людей, чьи близкие родственники пропали без вести, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе СБ.

Также в Совбезе отметили важность уточнения круга лиц, у которых обязательно должны снимать отпечатки пальцев. Межведомственная комиссия Совбеза сообщила и о необходимости повышения взаимодействия организаций при поиске пропавших людей.

«Отдельное внимание уделено информационному обеспечению розыскной и идентификационной работы правоохранительных органов», - сообщает Совбез.

По данным Следственного комитета РФ, за 2018 год в России пропали без вести 13 683 ребенка. За первое полугодие 2019 года - 8 383 ребенка. Подавляющее большинство из них были найдены, однако в розыске остаются около 100 человек.