Общество

Рособрнадзор назвал самый популярный у выпускников экзамен в этом году

Самым популярным предметом по выбору для сдачи ЕГЭ в 2020 году стало обществознание. Как оказалось, его решили сдавать почти половина выпускников российских школ. Об этом заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

«Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, 375 тыс. человек его выбрало, 48%. Более 167 тыс. участников зарегистрировались на ЕГЭ по физике - это 21%, 158 тыс. - 19,8% - выбрали биологию, 132 тыс. выбрали историю, 108 тыс. - информатику и ИКТ, 107 тыс. - химию, 65 тыс. - литературу, 23 тыс. - географию», - цитирует его слова агентство.

ЕГЭ проходит в три этапа. В этом году досрочный этап состоится с 20 марта по 13 апреля, основной - с 25 мая по 29 июня, дополнительный - с 4 по 22 сентября.

Выпускники девятых классов также смогут сдать экзамен в три этапа: досрочный - с 21 апреля по 16 мая, основной - с 22 мая по 30 июня и дополнительный - с 4 по 18 сентября.