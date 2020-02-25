Региональное управление Росгвардии информирует об изменении порядка периодических проверок частных охранников

Региональное управление Росгвардии информирует, что с 1 марта изменяется порядок проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, в Псковской области периодические проверки будут проводиться в следующих негосударственных образовательных организациях:
- Частное профессиональное образовательное учреждение учебный центр «Охрана Профи» (г. Псков, ул. Вокзальная, д. 50а) – еженедельно по пятницам с 09.00 час. до 12.00 час.;
- Профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной стрелково - спортивный центр» регионального отделения ДОСААФ России Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 25а) – еженедельно по пятницам с 14.00 час. до 17.00 час.;
- Частное профессиональное образовательное учреждение «Форт» (г. Великие Луки, ул. Горицкая, дом 30а) – еженедельно по пятницам с 09.00 час. до 12.00 час.
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?