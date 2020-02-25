Общество

Региональное управление Росгвардии информирует об изменении порядка периодических проверок частных охранников

Региональное управление Росгвардии информирует, что с 1 марта изменяется порядок проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, в Псковской области периодические проверки будут проводиться в следующих негосударственных образовательных организациях: