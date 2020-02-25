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Общество

Региональное управление Росгвардии информирует об изменении порядка периодических проверок частных охранников

26.02.2020 16:51|ПсковКомментариев: 0

Региональное управление Росгвардии информирует, что с 1 марта изменяется порядок проведения территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной Росгвардии, в Псковской области периодические проверки будут проводиться в следующих негосударственных образовательных организациях:

  • Частное профессиональное образовательное учреждение учебный центр «Охрана Профи» (г. Псков, ул. Вокзальная, д. 50а) – еженедельно по пятницам с 09.00 час. до 12.00 час.;
  • Профессиональное образовательное учреждение «Псковский областной стрелково - спортивный центр» регионального отделения ДОСААФ России Псковской области (г. Псков, ул. Гоголя, д. 25а) – еженедельно по пятницам с 14.00 час. до 17.00 час.;
  • Частное профессиональное образовательное учреждение «Форт» (г. Великие Луки, ул. Горицкая, дом 30а) – еженедельно по пятницам с 09.00 час. до 12.00 час.
Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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