Общество

Более 8 тысяч человек зарегистрировались на Конкурс «Лидеры России. Политика» за первые сутки регистрации

25 февраля был объявлен старт Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика» для выявления перспективных лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности. За сутки, прошедшие с открытия регистрации на проект, организаторы получили 8270 заявок из всех федеральных округов России. Участники проекта представляют все регионы России, кроме Чукотского АО, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.



Больше всего заявок поступило из Москвы (17,2%), Свердловской области (7,9%), Московской области (5,4%), Санкт-Петербурга (5,1%) и Республики Башкортостан (4,9%). Важно понимать значимое отличие географии участников проекта «Лидеры России. Политика» от географии конкурса управленцев «Лидеры России». Оно заключается в том, что в конкурсе управленцев участники могли зарегистрироваться от региона, в котором они родились, учились или работали, тогда как конкурсанты нового проекта могут регистрироваться от любого региона России, с которым они связали или планируют связать свою общественно-политическую деятельность. В основном заявки поступают от мужчин - их 87,3%. Однако любопытно, что первым участником, который выполнил все задания регистрационного этапа, в том числе запись и загрузку видеоинтервью, оказалась женщина. Образование является одним из обязательных требований к участникам.



Большинство из зарегистрированных конкурсантов имеют оконченное высшее образование (специалитет, магистратура) - 48,7%, также у многих конкурсантов дипломы бакалавров (16,8%) и два и более высших образований (16,7%). Кандидатов наук среди участников - 5,4%, докторов наук - 0,6%. Особого внимания заслуживает статистика по областям деятельности зарегистрированных конкурсантов, в топ-5 отраслей, которые представляют участники, вошли строительство (8,2%), образование (6,7%), информационные технологии (5,4%), исполнительная власть (4,6%), транспорт и логистика (3,9%).



Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров прокомментировал итоги первых суток заявочного этапа Конкурса: «Мы не ожидали такого всплеска интереса к проекту. Более 8 тысяч регистраций за первые сутки - это отличный старт. Надеемся, что это только начало большого пути и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне».



26 февраля в 18 часов по московскому времени на сайте Конкурса откроется страница поддержки участников. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина, его организатором выступает АНО «Россия - страна возможностей». Зарегистрироваться в качестве участника можно до 16 марта (до 18:00 по московскому времени).