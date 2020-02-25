Общество

Частое использование антисептиков для рук может повысить риск заражения коронавирусом

Чрезмерное использование антисептиков для мытья рук, содержащих спирт, может повысить риск заражения коронавирусом через кожные заболевания и порезы - предупреждают японские медики, пишет ТАСС.

Спирт известен своими дезинфицирующими свойствами и часто используется для профилактики инфекционных заболеваний. Однако использование спирта также приводит к обезвоживанию кожи, что может привести к ее огрубению, приводит в среду мнение врачей газета Mainichi.

Частое мытье рук с использованием мыла в качестве профилактики коронавируса также может привести к негативному эффекту - кожа становится сухой. Это, в свою очередь, снижает ее способность удерживать влагу и препятствовать проникновению в организм вредных веществ, а также делает ее более уязвимой для порезов. Кроме того, предупреждают медики, чрезмерное использование спиртосодержащих антисептиков и мыла приводит к разрушению микрофлоры на поверхности рук, что также повышает риск заражения, так как нормальная микрофлора препятствует вторжению опасных бактерий и вирусов.

Японский производитель парфюмерии и косметики Kao Corporation тем не менее рекомендует мыть руки с мылом более 30 секунд.

«Для предотвращения заражения гораздо важнее тщательно мыть руки в течение более 30 секунд с использованием небольшого количества мыла», - сообщила пресс-секретарь компании. Кроме того, необходимо тщательно вытирать руки чистым полотенцем, так как влажная кожа более уязвима для проникновения вирусов и вредоносных бактерий. Также Kao Corporation предлагает наносить увлажняющие кремы и лосьоны, чтобы усилить барьерную функцию кожи и не допустить ее потрескивания.