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Кандидатура Галины Дроздовой предложена для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области

Кандидатура начальника юридического отдела МП города Пскова «Горводоканал» Галины Дроздовой предложена для назначения членом Избирательной комиссии Псковской области. Вопрос рассмотрен сегодня, 26 февраля на заседании комитета регионального парламента по законодательству и местному самоуправлению, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель комитета Владимир Яников отметил, что вопрос выносится на рассмотрение в связи с тем, что ранее Иван Патлач покинул Избирательную комиссию региона. «Наша задача - провести работу и избрать представителя общественной организации», - сказал депутат.

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Кандидатуру Галины Дроздовой предложила руководитель областной организации Всероссийского общества слепых, депутат областного Собрания Марина Борисенкова. Присутствовавшая на заседании Галина Дроздова рассказала, что родилась в деревне Торошино Псковского района, окончила Ленинградский политехнический институт, а позже Северо-Западную академию госслужбы. Работала в городе Пскове, затем в поселке Локня, в администрации и директором местной типографии, в территориальной избирательной комиссии. В дальнейшем произошел переезд в город Норильск, где она жила 12 лет и работала в сфере ЖКХ. 1 ноября 2019 года назначена начальником юридического отдела МП города Пскова «Горводоканал».

Депутаты одобрили представленную кандидатуру, окончательное решение будет принято 27 февраля путем тайного голосования.