Общество

Минпросвещения не одобрило идею штрафовать за оскорбление учителей

В Минпросвещения не поддеривают идею ввести штрафы за оскорбления учителей и предупреждают, что одними запретами и штрафами нельзя создать комфортную психологическую среду в школах. Так в ведомстве прокомментировали предложение Общероссийского союза образования, пишет «Интерфакс».

Профсоюз предложил ввести административные штрафы за оскорбление педагогов в размере от 4000-5000 рублей для граждан и до 150 000 рублей для юридических лиц. Также организация предложила ввести уголовную ответственность за насильственные действия в отношении учителей с санкцией до шести лет лишения свободы.

Чтобы свести к минимуму конфликты в школе, нужен комплексный подход: «улучшение качества образования, поддержка педагогов, работа над престижем труда учителей, а также повышение информированности родителей об учебе детей», считают в Минпросвещения. Там заверили, что активно работают над мерами по созданию в школах атмосферы взаимного уважения.

В частности, в рамках нацпроекта «Образование» создается сеть центров помощи родителям и оказывается поддержка НКО, работающих в этой сфере. По словам чиновников, в школах становится все больше психологов, которые могут работать со всеми участниками образовательного процесса. Также создаются онлайн-сервисы, где можно проверить успеваемость и успехи ребенка, напоминают в пресс-службе.