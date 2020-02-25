Общество

Жители Порховского, Бежаницкого и Локнянского районов празднуют 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Жители Порховского, Бежаницкого и Локнянского районов в среду, 26 февраля, празднуют 76-ю годовщину освобождения муниципалитетов от немецко-фашистских захватчиков.

В Порхове основные памятные мероприятия прошли на площади Красной Армии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

В торжественном митинге в Порхове приняли участие представители региональной и муниципальной власти, Псковского областного собрания депутатов, ветераны, работники учреждений и предприятий поселка, представители патриотических клубов и общественности, молодежь.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей Порховского района поздравил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов. «Освобождение Порховского района положило конец оккупации и бесчинствам, которые творили фашисты на протяжении нескольких лет. Эта победа вернула жителям мир и надежду на светлое будущее. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг прошлого века. Мы должны помнить, что наш прямой долг — делать всё возможное, чтобы быть достойными этого великого наследия» — подчеркнул в своем поздравительном адресе глава региона.

Участники митинга возложили цветы и гирлянды славы к памятнику воинам-освободителям и почтили память бойцов, защищавших Порховский край, минутой молчания.

В этот день свои поздравления с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков Михаил Ведерников передал и жителям Бежаницкого и Локнянского районов, где также проходят памятные мероприятия. На братских могилах муниципальных образований вспомнили о подвигах бойцов, партизан и местного населения, общими усилиями которых Псковщина была освобождена от фашистских оков. Жители районов возложили цветы к военным мемориалам и обелискам в честь героев Великой Отечественной войны.

Кроме того, в Бежаницах ученики всех школ района приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница». Ребята соревновались в строевой подготовке, скорости сборки-разборки автомата, а также сдавали нормативы ГТО. В Локне по случаю праздика прошли показательные выступления военнослужащих 237-го гвардейского Торуньского Краснознаменного десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, где воины продемонстрировали приемы рукопашного боя.

Напомним, в феврале 1944 года после освобождения от немецких оккупантов Ленинграда, силы Советской армии двинулись в сторону Пскова. На пути к областному центру бойцами Красной Армии и членами партизанских отрядов были освобождены Порховский, Локнянский, Бежанинский и Дновский районы. Отступая, немцы яростно сопротивлялись. Бой шел за каждый дзот, за каждый дом. Потери были большими с обеих сторон. Вот как писал корреспондент фронтовой газеты «На страже Родины» об освобождении Порхова: «Захват этого важного узла вражеской обороны — пример искусных действий наших бойцов и офицеров, которые на практике осуществляют требования Верховного Главнокомандующего о преследовании противника и смелом маневре».

Фотографии предоставлены редакциями районных газет «Порховский вестник» и «Восход»