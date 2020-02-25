Общество

На улице Индустриальной строят здание для производства мебели и продовольственный магазин

На улице Индустриальной строят здание для производства мебели и продовольственный магазин. Об эом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Отметим, строительные работы ведутся на участке улицы Индустриальной от перекрестка с улицей Новаторов до микрорайона Паневик.

Так, на земельном участке площадью 25 тыс. кв. м, расположенном по адресу ул. Индустриальная, з/у 15 возводится здание для производства корпусной мебели; на участке площадью 2 тыс. кв. м, расположенном по адресу ул. Индустриальная, з/у 21 осуществляется строительство магазина продовольствия и товаров повседневного спроса.

Планируемая дата ввода в эксплуатацию обоих объектов - конец 2020 года.