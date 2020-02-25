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Общество

Почта России доставит более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области

26.02.2020 19:08|ПсковКомментариев: 1

В ближайшее время Почта России осуществит доставку более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области.

УФПС Псковской области АО «Почта России» и Региональный оператор Фонда капитального ремонта в многоквартирных домах заключили договор о предоставлении услуг печати и доставке квитанций для оплаты взноса на капитальный ремонт жителям области.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФПС Псковской области, управление уже имеет доступ к данным платежных документов. Печать квитанций осуществляется на современных промышленных системах с использованием качественных расходных материалов. Данные машины позволяют отпечатать около 80 тысяч листов в день.

«На этапе передачи в отделения связи все квитанции по оплате упаковываются в специализированные ящики с описью для дальнейшего отслеживания. Механизм работы налажен, что обеспечит своевременное выполнение обязательств перед региональным оператором. Уже в этом месяце Почты России осуществит доставку более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области», – отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

По всем вопросам, связанным с квитанциями для оплаты взносов на капитальный ремонт, можно обратиться по телефону горячей линии: 8(8112) 29-82-23 или по телефонам расчетной группы, указанным в квитанциях. Также можно направить обращение на электронную почту – info@fkr60.ru.

Теги: #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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