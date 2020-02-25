Общество

В Остенской школе в рамках реализации профсоюзного проекта «Наедине с природой» обсудили варианты благоустройства пришкольной территории

26 февраля в Остенской средней общеобразовательной школе Псковского района в рамках социального проекта «Наедине с природой», разработанного профсоюзным активом трудового коллектива этого образовательного учреждения, состоялась встреча учителей, воспитателей, учащихся и их родителей, в ходе которой были представлены предложения по созданию на пришкольной территории зоны отдыха для детей и педагогов.

По информации отдела социально-трудовых отношений и проектной деятельности Псковского облсовпрофа, активная работа по подготовке предложений шла в течение месяца. Всего на конкурс было представлено 10 проектов будущего благоустройства. От дошкольного отделения школы проект благоустройства детской площадки представила Татьяна Никонова. В число конкурсных проектов также вошли работы учащихся 10, 6, 5 классов. Ученики 3 класса представили четыре проекта, а самыми юными участниками конкурса стали ученики 2 класса. Причем это были не только самостоятельные разработки детей, но и проекты, созданные совместно с родителями: в конкурсе участвовали целые семьи.

Так, семья ученика 2 класса Ярослава Федорова помогла ему и в разработке, и в защите. «Мы принимали участие в конкурсе, потому что у нас сын в этой школе учится и младшая дочь подрастает. Глядя на пришкольную территорию, давно испытывали желание помочь с её благоустройством, а этот проект дал возможность воплотить план в жизнь. У нас действительно есть и желание, и силы просто сделать лучше школу»,- прокомментировал участие в конкурсе глава семейства. Вместе с мамой Екатериной Олеговной защищала свой проект и ученица 3 класса Ульяна Горячева.

В состав жюри, оценивавшего конкурсные работы, вошли председатель Псковской районной организации работников народного образования и науки РФ Вера Чапчук и выпускница отделения садово-паркого строительства Великолукского лесотехнического колледжа Лиля Емельянова. Перед ними стояла сложная задача, поскольку каждый проект, представленный на конкурс ,был по-своему интересен.

Председатель первичной профсоюзной организации школы Марина Дроздова рассказала, что при подготовке к конкурсу родители неоднократно встречались, обсуждали задуманное, итогом стал общий проект, в котором представлен не только план благоустройства, но и план работы с распределением вклада каждой семьи в его реализацию. Она также отметила вклад в разработку проектов учителей Нины Трашковой и Светланы Майоровой.

Пока члены жюри совещались, родители, присутствовавшие на конкурсе, не тратили времени даром и обсудили, какой вклад в реализацию проекта «Наедине с природой» могут внести они.

Итоги конкурса проектов жюри объявит на следующей неделе, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Напомним, что проект «Наедине с природой», разработанный профактивом Остенской средней общеобразовательной школы, получил грантовую поддержку Псковского областного совета профессиональных союзов. Руководитель проекта – председатель первичной профсоюзной организации Марина Дроздова.