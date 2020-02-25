Общество

Вопросы о вырубке деревьев на сельхозугодьях обсудили псковские депутаты

Вопросы о вырубке деревьев на землях сельхозназначения обсудили на заседании комитета регионального парламента по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию. Заседание состоялось 26 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В ходе рассмотрения изменений в госпрограмму развития лесного хозяйства депутат Вадим Афанасьев обратил внимание на бесконтрольный спил деревьев на землях районного фонда и заросших сельхозугодьях и отметил, что это может иметь нежелательные последствия: «Случись засуха, огонь перекинется на леса, и канавки не спасут. Спиливается дерево, 6 метров в длину, а 14 метров остаются».

«Я смотрю на это отрицательно, естественно, как смотрит нормальный человек на бандитскую вырубку», - отреагировал заместитель председателя комитета по экологии и природным ресурсам Юрий Колесников. По его словам, создана специальная рабочая группа, однако есть обширная категория земель, где определить потерпевшую сторону сложно, а где в качестве таковой был комитет по управлению имуществом, возбуждены уголовные дела.

В свою очередь председатель комитета по АПК областного Собрания Андрей Козлов спросил, как лучше поступать с заросшими сельхозугодьями, на которых «бывает серьезный лес». По его словам, сельхозпроизводитель вправе их расчищать, но транспортировать древесину не может. «Вероятно, в этом случае, если сельхозпроизводитель в рамках культурно-технических мероприятий проводит эту работу, наверное, надо брать с собой подтверждающие документы», - ответил Юрий Колесников и выразил надежду на то, что в готовящейся программе будет предусмотрена возможность сделать это без проблем, заплатив «копеечку в бюджет».