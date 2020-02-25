Общество

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair, пишет ТАСС.

«Теннис, я говорю прощай», - заявила 32-летняя спортсменка.

Шарапова является победительницей 36 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, еще три титула она завоевала в парном разряде. Шарапова пять раз выигрывала турниры серии Большого шлема, два раза - Открытый чемпионат Франции (2012, 2014), по одному разу - Открытый чемпионат Австралии (2008), Уимблдон (2004) и Открытый чемпионат США (2006). На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, на церемонии открытия которых она была знаменосцем сборной России, спортсменка завоевала серебряную медаль.

В начале марта 2016 года в допинг-пробе Шараповой был обнаружен мельдоний. В июне того года Международная федерация тенниса дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд в октябре сократил ее отстранение до 15 месяцев. Срок дисквалификации Шараповой закончился 26 апреля 2017 года.

Свою последнюю победу на турнире WTA Шарапова одержала в 2017 году, выиграв турнир в китайском Тяньцзине. На Открытом чемпионате Австралии 2020 года она выбыла в первом круге, проиграв хорватке Донне Векич.