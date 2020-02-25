Общество

В учреждениях Островского района рассматривают возможность оказания услуг осужденными

Сотрудники администрации ИК-2 встретились с представителями государственных организаций Островского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, начальник учреждения и начальник ЦТАО исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области встретились с главным врачом ГБУЗ Островской межрайонной больницы Ириной Богачевой, а также с администрацией ГБУСО «Дарьинский психоневрологический интернат».

«Встреча проводилась с целью получения муниципальных заказов Обсуждались вопросы сотрудничества по изготовлению продукции на базе учреждения силами осужденных», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что состоялась встреча и с заведующей Островским детсадом «Бригантина» и «Солнышко» Татьяной Мартынюк, на которой стороны вели диалог по вопросам изготовления продукции для нужд детских садов, а именно: детское постельное белье и уличные песочницы.

«Стоит отметить, получение муниципального заказа учреждением поспособствует увеличению выпуска продукции и дополнительному привлечению осужденных к труду», - заключили в ведомстве.