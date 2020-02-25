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Общество

Псковские ученики заняли призовые места на конкурсе «Синяя птица» в Котласе

26.02.2020 21:11|ПсковКомментариев: 0

В Котласе состоялся XIX всероссийский конкурс юных художников «Синяя птица». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова, мероприятие прошло 22 - 23 февраля.

«В этом году конкурс приобрел статус всероссийского, а в жюри был представитель Норвегии - художник Скотт Тое, - отметили в пресс-службе. - За призовые места боролись 125 участников 17-ти детских художественных школ и школ искусств из разных уголков России».

Также в ведомстве добавили, что псковские учащиеся художественного отделения Детской школы искусств пробовали свои силы во всех 7 номинациях: рисунок (натюрморт), рисунок головы Давида, живопись (гуашь), живопись (акварель), композиция станковая, композиция декоративная, скульптура. Задание нужно было выполнить за 5 учебных часов.

По результатам конкурса, диплом I степени - в номинации «Станковая композиция» - завоевала Арина Смирнова, диплом III степени - в номинации «Рисунок» - вручен Анне Назаровой, а диплом IV степени - в номинации «Скульптура» - получила Анастасия Иванова.

Также в пресс-службе сообщили, что псковские художники получили специальный диплом за IV место командном первенстве между учреждениями-участниками. Благодарственное письмо за участие в выставке-конкурсе «Художник-педагог» получила Наталья Яблочкина. Дипломы участников привезли с конкурса Тарасова Ксения, Синцова Арина, Горячева Влада, Снегиревская Ксения. В рамках конкурса также прошли семинары-практикумы, исторические экскурсии.

Теги: #конкурс #ОМСУ #художники
Источник: Псковская Лента Новостей
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