Общество

Достойно глубокого уважения - губернатор Псковской области поблагодарил родителей, принявших детей-сирот

В администрации Псковской области прошел ежегодный традиционный губернаторский прием семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства, мероприятие состоялось 26 февраля.

Особое внимание на торжественном мероприятии было приковано к десяти семьям, которым удается делить поровну любовь и внимание между родными и приемными детьми.

Губернатор Михаил Ведерников поприветствовал их и поблагодарил за тот пример ответственности и радушия, на который они демонстрируют окружающим.

«Сегодняшний прием - особенный. Он посвящен Году Памяти и Славы, который проводится в нашей стране по указу президента России. В послевоенное время приемные родители играли исключительно важную роль в обществе. Тогда без родителей остались более 700 тысяч детей - для сравнения, сегодня эта цифра в десять раз ниже. В условиях, когда свирепствовал голод, когда города восстанавливались из руин, все равно находились родители, которые дарили любовь и тепло детям, потерявшим свои семьи. То, что вы делаете сегодня, тоже достойно глубокого уважения. Каждый ребенок имеет право быть счастливым, и для полноценного воспитания личности необходима семья. С вашим участием эта традиция сохраняется и крепнет», - подчеркнул Михаил Ведерников и особо отметил, что администрация региона будет продолжать поддержку многодетных семей, в том числе взявших на воспитание ребят, оставшихся без попечения родителей.

В частности, губернатор проанонсировал выпуск и ввод в обиход уже в марте этого года специализированной социальной карты, которая расширит возможности использования регионального материнского капитала. В дальнейшем ее получат и другие социальные категории граждан.

В пресс-службе добавили, что Михаил Ведерников поблагодарил за сохранение семейных традиций родителей и в знак уважения передал каждой семье благодарственные письма и памятные подарки.

Многодетная мать из Куньинского района Елена Заверняева, вырастившая с мужем четверых своих детей и сейчас занимающаяся воспитанием четверых приемных ребят, отметила, что их семья неоднократно получала адресную поддержку от администрации области. «Сегодня, в масленичную среду-лакомку, когда по всей России накрывают большие столы с яствами, вы приняли нас. Это очень приятно и важно для нас», - отметила она и от имени всех многодетных семей поблагодарила главу региона за помощь и поддержку.

Прием прошел в семейной, дружественной и непринужденной обстановке. Во время встречи приглашенные родители смогли за чашкой чая поделиться друг с другом успехами своих детей. Ребята с удовольствием пробовали предложенные угощения, фотографировались и смотрели праздничную программу. В этот день для гостей выступили участники духового оркестра Псковского детского дома, ребята из образцового хореографического ансамбля «Мозаика», учащиеся Детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова и студенты Псковского областного колледжа искусств.

Напомним, губернаторский прием семей, в которых воспитываются приемные дети, проходит в Пскове с 2013 года. Его главной целью является популяризация семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. В приеме традиционно принимают участие представители администрации области, уполномоченный по правам ребенка в регионе, приемные родители с детьми, успешные выпускники центров помощи детям-сиротам, представители благотворительных фондов, общественники и волонтеры.