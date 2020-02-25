Общество

Власти Псковской области предметно обсудили реконструкцию и развитие объектов культурного наследия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон провели совещание, на котором рассмотрены основные направления деятельности автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области , встреча состоялась 26 февраля.

«В обсуждении вопросов приняли участие председатель комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова, руководство АНО, а также представители проектной компании. На заседании митрополит Тихон, сопредседатель совета АНО, детально представил планы организации на этот год по проведению изыскательных, проектных, противоаварийных и реставрационных работ на объектах культурного наследия Псковской области. В частности, речь шла о подготовке проектной документации по Троицкому кафедральному собору, церкви Одигитрии, Снетогорскому и Мирожскому монастырям и др. На ряде объектов работы по реставрации планируется начать уже в этом году. Например, по усилению фундамента Троицкого кафедрального собора», - отметили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что митрополит Тихон рассказал и о необходимости подготовки комплексного генерального плана развития ансамбля Псково-Печерского монастыря, который будет разрабатываться с использованием архивных документов. В этом году запланированы подготовка проектной документации и начало реставрационных работ сразу на ряде объектов монастыря и Печерского подворья.

Губернатор и митрополит особое внимание уделили планам по проведению первичных противоаварийных мероприятий, подготовке проекта по консервации объектов усадьбы графа А. С. Строганова - ансамбля архитектурных памятников 18 - 19 веков в Волышово Порховского района. Стороны договорились о создании рабочей группы, которая займется комплексным рассмотрением перспектив по восстановлению, сохранению и дальнейшему использованию уникального памятника истории.

Михаил Ведерников подчеркнул, что в порядок необходимо приводить и окружающую территорию. Митрополит Тихон заметил, что эти работы будут осуществлены усилиями волонтеров, которые в этом году соберутся в Порховском районе. В их числе, по замечанию Владыки Тихона, будут и профессиональные столичные реставраторы.

В продолжение специалисты компании «Геореконструкция» представили участникам совещания результаты геологических исследований, а также обсудили возможные проектировочные решения, которые могут лечь в основу работ по берегоукреплению Снетогорского, Мирожского и Псково-Печерского монастырей.

Стороны обсудили различные подходы к проведению проектно-изыскательных работ, расставили акценты в организации первоочередных работ по восстановлению и реконструкции объектов культурного наследия.

В завершении детального обсуждения губернатор поручил подготовить подробную дорожную карту по всем объектам, на которых запланированы работы в рамках деятельности АНО. В документе должны быть прописаны четкие сроки и ответственные исполнители. Михаил Ведерников также отметил, что подобные встречи необходимо проводить регулярно, что позволит оперативно разрешать наиболее острые вопросы, в ручном режиме контролировать поэтапное восстановление объектов культурного наследия.

Напомним, что в декабре прошлого года вопросы деятельности АНО по реконструкции объектов культурного наследия Псковской области были комплексно рассмотрены в рамках визита в регион председателя наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, председателя Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия» Сергея Степашина.