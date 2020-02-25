Общество

Россияне смогут покупать пенсию

Сформированные в рамках гарантированного пенсионного плана (ГПП) средства, скорее всего, будет разрешено использовать с целью покупки пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии, пишет «Коммерсант».

ГПП - система добровольных пенсионных накоплений, которую сейчас разрабатывают Центробанк и Минифин России.

В настоящее время для назначения страховой пенсии необходимо достичь возраста выхода на пенсию, заработать не менее чем пятнадцатилетний трудовой стаж и накопить не менее тридцати пенсионных баллов. Те, у кого недостаточно стажа или баллов, имеют возможность докупить их в ПФР путем перечисления страховых взносов самостоятельно.

По информации издания, в ходе круглого стола на тему «Корпоративные пенсии - новый этап развития» советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов рассказал о том, что разработчики концепции гарантированного пенсионного плана рассматривают возможность позволить использовать пенсионные средства, сформированные в рамках ГПП, для приобретения недостающих пенсионных баллов или страхового стажа при получении страховой пенсии.