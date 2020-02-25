Общество

Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных

Почти две трети медицинских организаций столкнулись с утечкой данных, но большинство из них скрывает факт произошедшего. Такие данные содержатся в исследовании, проведенном специалистами по кибербезопасности компании «СёрчИнформ», с которым ознакомились «Известия».

В «Минздраве» заявили, что не готовы прокомментировать результаты исследований, но отметили, что в сфере здравоохранения применяются сертифицированные средства защиты электронных данных.

Большинство представителей медицинских учреждений заявили, что в утечках виноваты их собственные сотрудники. Однако ситуация усугубляется в связи с тем, что руководители не желают обращаться в суд.

В анонимном опросе участвовали более тысячи руководителей и сотрудников подразделений. При этом исследование также затронуло сферу IT, нефтегазовый сектор, промышленность и транспорт, кредитно-финансовую сферу, ритейл и другие отрасли.