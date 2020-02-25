Общество

Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке

Роскачество проверило 13 торговых марок блинной муки, выявив следы пестицидов в пяти образцах, но других нарушений, делающих эту продукцию опасной, не нашло, говорится в сообщении организации, пишет РИА Новости.

«Согласно результатам испытаний, вся мука была признана безопасной. Ни в одной смеси не было выявлено посторонних примесей, вредителей, ГМО, сальмонелл и стафилококка, кишечной палочки... В пяти торговых марках были выявлены следовые количества пестицидов», - сообщает Роскачество.

Претензий по вкусу, цвету и запаху к самим смесям у экспертов не было, но к готовым изделиям из них - были: у блинов из смеси 5 торговых марок имелся посторонний привкус, а у одной - посторонний запах, к изделиям из смеси двух торговых марок возникли замечания по эластичности и прочности.

Эксперты также подсчитали, сколько стоит 100 грамм блинов, выпеченных из исследуемых смесей, получив разброс цены от 2,54 до 14,51 рубля. Между тем, оценка смесей, из которых были испечены самые дорогие и самые дешевые блинчики, в рейтинге Роскачества была примерно одинаковой - 4,468 и 4,86 балла.

В проверке приняли участие 13 торговых марок блинной муки российского производства стоимостью от 25 до 165 рублей за упаковку весом от 0,25 килограмма до 1 килограмма. Мука была исследована по 386 показателям качества и безопасности.