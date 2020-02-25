Общество

Больше всего друзей среди коллег на работе у медсестер, продавцов и логистов - опрос

Женщины чаще мужчин заводят дружбу с сослуживцами. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у россиян, есть ли у них настоящие друзья среди коллег. В опросе приняли участие сотрудники и руководители из всех округов страны.

Опрос 1600 трудоустроенных россиян старше 18 лет показал, что настоящих друзей среди коллег имеет более половины из них (54%). Женщины о дружбе с сослуживцами говорили чаще мужчин (58 и 49% соответственно). Сотрудники в возрасте 25—34 лет рассказывали о наличии настоящих друзей среди коллег чаще россиян других возрастов (58%).

Опрос представителей 34 наиболее популярных профессиональных групп показал, что чаще всего настоящей дружбой с коллегами могут похвастаться медицинские сестры (65%), продавцы-консультанты и менеджеры по логистике (по 61%). О дружбе с коллегами рассказывали 59% врачей, по 56% учителей и маркетологов. А вот среди руководителей о наличии настоящих друзей на работе говорили менее половины опрошенных (44%). Реже всего дружат с коллегами юристы и программисты (40 и 37% соответственно).

За 8 лет, прошедших с момента аналогичного исследования, чаще дружить с коллегами стали логисты (53% в 2012 году и 61% сегодня). О наличии настоящих друзей на работе чаще говорят врачи (53 и 59%), экономисты (48 и 54%) и региональные представители (47 и 53%). Реже дружить с коллегами стали архитекторы (58 и 52%), клиентские менеджеры (53 и 47%) и охранники (49% 8 лет назад и 43% сегодня).