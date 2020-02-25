Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Подарки Для настоящих мужчин
Дело Гавунаса
Группа BrainStorm в Пскове
Яркий детский праздник в Kids Mall
Мужской концерт для женщин
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 25.02.2020 20:490 В лесу Дедовичского района нашли труп пропавшего юноши 27.02.2020 12:350 Полностью закончить строительство «Социального городка» в Псковском районе хотят в 2022 году 27.02.2020 12:320 Проект ликвидации псковской городской свалки завершат в этом году 27.02.2020 12:320 Не позднее 2 марта более 12,8 тысяч работодателей Псковской области должны сдать сведения о стаже своих работников за 2019 год 27.02.2020 12:250 Депутаты Псковской гордумы увеличили штатную численность сотрудников УГХ на две единицы 27.02.2020 12:190 СМИ: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров
 
 
 
Самое популярное 25.02.2020 12:3911 Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста 25.02.2020 15:561 В Пскове со 2 марта автобус №11 изменит маршрут 25.02.2020 16:467 Водитель и пассажирка: история о смерти маникюрши в псковском такси 24.02.2020 11:180 Из Великого Новгорода в Псков: Стали известны подробности смертельного ДТП в Порховском районе 24.02.2020 20:540 В ДТП погибла педагог великолукской ДМШ №1 Галина Прищепа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

СМИ: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

27.02.2020 12:19|ПсковКомментариев: 0

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило повысить до 100 процентов норматив утилизации упаковки для компаний, а также обязать их оплачивать утилизацию некоторых товаров. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на письмо главы ведомства Дмитрия Кобылкина в Правительство.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать вопрос минимизации влияния мер по утилизации упаковки на потребителей.

По данным газеты, новая концепция предполагает, что компании будут полностью оплачивать произведённую или ввезённую упаковку, а также некоторые товары (шины, батарейки, электроника). В настоящее время они должны утилизировать лишь 15 процентов товаров и упаковки, либо платить экологический сбор. При этом, согласно тексту письма Кобылкина, на которое ссылается издание, компании не отчитываются, либо предоставляют фиктивные данные.

Предполагается, что администрировать экологический сбор будет Федеральная налоговая служба, а какая именно упаковка подпадёт под новые правила, решит кабмин. Минприроды же предлагает установить сбор исходя из массы упаковки за вычетом вторичных ресурсов.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
За год в Пскове задержано более 500 пьяных водителей. Надо ли ужесточать наказание тех, кто садятся за руль в нетрезвом состоянии?
В опросе приняло участие 989 человек
27.02.2020, 12:380 Охотничьи билеты и разрешения на строительство псковичам будут выдавать в электронном виде 27.02.2020, 12:350 Полностью закончить строительство «Социального городка» в Псковском районе хотят в 2022 году 27.02.2020, 12:320 Проект ликвидации псковской городской свалки завершат в этом году 27.02.2020, 12:320 Не позднее 2 марта более 12,8 тысяч работодателей Псковской области должны сдать сведения о стаже своих работников за 2019 год
27.02.2020, 12:280 Музыкальную сказку с песочной анимацией «Лебединое озеро» покажут на Фестивале русской музыки в Пскове 27.02.2020, 12:250 Депутаты Псковской гордумы увеличили штатную численность сотрудников УГХ на две единицы 27.02.2020, 12:190 СМИ: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров 27.02.2020, 12:190 В Пскове ветеранам вручили 178 медалей, изготовленных в честь 75-летия Победы. ФОТО
27.02.2020, 12:190 Великолукскую детскую больницу ждет ремонт 27.02.2020, 12:160 Въезд на территорию областной больницы затруднен из-за ДТП 27.02.2020, 12:120 Первый за последние 30 лет многоквартирный дом построят в Дновском районе 27.02.2020, 12:080 «Сообразим на троих»: Пресс-конференция губернатора Михаила Ведерникова
27.02.2020, 12:060 До пяти лет лишения свободы грозит мошеннику, обманувшему псковича на более чем 75 тысяч рублей 27.02.2020, 12:040 Изменения, которые позволят городским властям расплатиться с долгами 2019 года, внесены в бюджет Пскова 27.02.2020, 12:010 Учреждения культуры в восьми районах Псковской области получат автоклубы 27.02.2020, 11:550 Псковский Росреестр приглашает кадастровых инженеров на рабочую встречу
27.02.2020, 11:540 Второй детский кванториум создадут в Псковской области в этому году 27.02.2020, 11:400 Виктор Остренко: Нацпроекты - это наша общая ответственность 27.02.2020, 11:311 Не упускать шанс по изменению политики России призвал Петр Алексеенко 27.02.2020, 11:210 Спектакль «…И звали его Домино» покажет бурятский театр кукол псковским зрителям
27.02.2020, 11:190 Подобрать оптимальный налоговый режим поможет специальный онлайн-калькулятор на сайте Федеральной налоговой службы 27.02.2020, 11:170 Около 5% всех обращений в 2019 году к уполномоченному по правам человека касались вопросов деятельности органов судебной власти - Дмитрий Шахов 27.02.2020, 11:161 Вопрос общественного мнения 27.02.2020, 11:070 Более 17 тонн растительной продукции не допущены к ввозу в Псковскую область из Латвии
27.02.2020, 11:050 21 теленок вернулся в Республику Беларусь из-за грубых нарушений ветеринарного законодательства 27.02.2020, 10:595 Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев продолжит работу на штатной основе 27.02.2020, 10:540 Учащийся великолукского колледжа и его безработная мать напали на магазин в деревне Плаксино 27.02.2020, 10:530 Депутаты изберут председателей новых комитетов, созданных в структуре Псковской гордумы
27.02.2020, 10:490 Госавтоинспекция призывает псковичей быть внимательными в связи с изменением дорожных условий 27.02.2020, 10:452 Утверждена новая структура Псковской городской Думы 27.02.2020, 10:450 В технопарке «Кванториум Псков» пройдет второй межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон» 27.02.2020, 10:390 ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Масленица - часть нашей культуры и традиций
27.02.2020, 10:360 Больше всего друзей среди коллег на работе у медсестер, продавцов и логистов - опрос 27.02.2020, 10:350 На Масленой неделе «Прасковья Молочкова» приглашает в «Империал» за скидками 27.02.2020, 10:300 Псковичи стали победителями Международного конкурса исполнителей на народных инструментах 27.02.2020, 10:210 С минуты молчания в память о 6-й роте началась сессия Псковской гордумы
27.02.2020, 10:158 В Псковской области снимут серию видеороликов о мусоре и раздельном сборе отходов 27.02.2020, 10:130 Положение о новых комитетах рассмотрят депутаты Псковской гордумы на сегодняшней сессии 27.02.2020, 10:054 Путин рассказал об отсутствии у него двойников 27.02.2020, 09:483 Отремонтированная дорога на кладбище Орлецы в Пскове сдана в эксплуатацию
27.02.2020, 09:320 Кошка сорвала концерт классической музыки в Стамбуле 27.02.2020, 09:261 Роскачество обнаружило следы пестицидов в блинной муке 27.02.2020, 09:150 Минпромторг предложил ввести единые правила для определения территорий, на которых нельзя продавать алкоголь 27.02.2020, 09:031 Определена дата предварительного голосования «Единой России» по выборам в муниципалитетах Псковской области
27.02.2020, 08:530 Бесхозная постройка горела на улице Парковой в Опочке 27.02.2020, 08:452 Производители пива попросили ужесточить требования к его составу 27.02.2020, 08:450 Водитель «Ниссана» сбил девушку на пешеходном переходе в Великих Луках 27.02.2020, 08:282 Стратегическими бомбардировщиками России впервые сможет управлять женщина
27.02.2020, 08:130 Научно-практическая конференция «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность» пройдет в Пскове 27.02.2020, 08:010 Медицинская отрасль стала лидером по утечкам данных 27.02.2020, 07:400 Моногорода планируют спасать с помощью уплотнения 27.02.2020, 07:181 Мошенники начали использовать такси для вывода денег с банковских карт
27.02.2020, 06:593 Россияне смогут покупать пенсию 27.02.2020, 00:070 Эксперт: в Конституции РФ необходимо усилить экологическую составляющую 26.02.2020, 23:101 В суд направлено дело оскорбившего сотрудников ГИБДД экс-главы Печорского района 26.02.2020, 22:560 В Псковском районе установили мемориал воину 6-й роты Денису Зинкевичу
26.02.2020, 22:440 В Пыталовском районе «управляйка» нарушила требования по предложениям касательно энергоснабжения 26.02.2020, 22:266 Пора заканчивать дискуссию: сенатор Клинцевич поддержал поправку в Конституцию РФ о запрете на отчуждение территорий 26.02.2020, 21:580 Власти Псковской области предметно обсудили реконструкцию и развитие объектов культурного наследия 26.02.2020, 21:407 ПЛН-ТВ: Является ли Россия правопреемницей СССР?
26.02.2020, 21:301 Достойно глубокого уважения - губернатор Псковской области поблагодарил родителей, принявших детей-сирот 26.02.2020, 21:110 Псковские ученики заняли призовые места на конкурсе «Синяя птица» в Котласе 26.02.2020, 20:490 Воспитанники псковской спортшколы одержали победу на региональном турнире по боксу 26.02.2020, 20:2010 В Конституции РФ пропишут недопустимость фальсификации истории
26.02.2020, 20:021 Бразильский велосипедист объехал 68 стран и остановился в Пскове 26.02.2020, 19:5416 У прокуратуры нет претензий по изменению категории земель под строительство «Титан-Полимера» - Михаил Ведерников 26.02.2020, 19:460 В учреждениях Островского района рассматривают возможность оказания услуг осужденными 26.02.2020, 19:241 АНО «Псковконцерт» дано поручение, чтобы сцена Зеленого театра постоянно работала
26.02.2020, 19:243 Путин согласовал дату проведения голосования по поправкам к Конституции РФ 26.02.2020, 19:160 Начался прием заявок на юбилейный псковский хип-хоп фестиваль «Без_Предел 2020» 26.02.2020, 19:127 Михаил Ведерников: При поддержке правительства «Моглино» будет и дальше двигаться хорошими темпами 26.02.2020, 19:082 Почта России доставит более 140 тысяч квитанций для оплаты взносов на капитальный ремонт по всей Псковской области
26.02.2020, 19:022 Появился потенциальный инвестор, который готов построить в псковском аэропорту терминал прилета 26.02.2020, 18:486 Михаил Ведерников о некоторых чиновниках: Они иногда такого наговорят, что потом за них просто стыдно 26.02.2020, 18:470 Голикова сообщила об ограничении авиасообщения с Южной Кореей 26.02.2020, 18:397 У меня не было иллюзий по поводу того, в какой регион я еду работать - Михаил Ведерников
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.