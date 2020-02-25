Общество

СМИ: Минприроды хочет обязать компании оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило повысить до 100 процентов норматив утилизации упаковки для компаний, а также обязать их оплачивать утилизацию некоторых товаров. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на письмо главы ведомства Дмитрия Кобылкина в Правительство.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды проработать вопрос минимизации влияния мер по утилизации упаковки на потребителей.

По данным газеты, новая концепция предполагает, что компании будут полностью оплачивать произведённую или ввезённую упаковку, а также некоторые товары (шины, батарейки, электроника). В настоящее время они должны утилизировать лишь 15 процентов товаров и упаковки, либо платить экологический сбор. При этом, согласно тексту письма Кобылкина, на которое ссылается издание, компании не отчитываются, либо предоставляют фиктивные данные.

Предполагается, что администрировать экологический сбор будет Федеральная налоговая служба, а какая именно упаковка подпадёт под новые правила, решит кабмин. Минприроды же предлагает установить сбор исходя из массы упаковки за вычетом вторичных ресурсов.