Положение о новых комитетах рассмотрят депутаты Псковской гордумы на сегодняшней сессии

9 вопросов включено в проект дополнительной повестки очередной сессии Псковской городской Думы.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в основном в ней значатся вопросы по структурным изменениям в гордуме.
Так, депутаты планируют исключить из структуры три комитета:
комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму,
комитет по социальным вопросам и молодежной политике,
комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю.
Вместо них планируется образовать два комитета:
комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике
комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.
В дополнительную повестку вошли вопросы, связанные с утверждением Положений о новых комитетах и избранием их председателей. Кроме того, в рамках рассмотрения вопросов допповестки депутаты собираются избрать коммуниста Александра Баева третьим заместителем главы города - на общественных началах, а замглавы города Владимира Воробьева перевести на штатную основу.
Также в повестке значится вопрос об установлении главе Пскова размера ежемесячной процентной надбавки к базовому денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими гостайну.
Напомним, в основную повестку сессии включено 75 вопросов.