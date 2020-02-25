Общество

Положение о новых комитетах рассмотрят депутаты Псковской гордумы на сегодняшней сессии

9 вопросов включено в проект дополнительной повестки очередной сессии Псковской городской Думы.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в основном в ней значатся вопросы по структурным изменениям в гордуме.

Так, депутаты планируют исключить из структуры три комитета:

комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму,

комитет по социальным вопросам и молодежной политике,

комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю.

Вместо них планируется образовать два комитета:

комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике

комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

В дополнительную повестку вошли вопросы, связанные с утверждением Положений о новых комитетах и избранием их председателей. Кроме того, в рамках рассмотрения вопросов допповестки депутаты собираются избрать коммуниста Александра Баева третьим заместителем главы города - на общественных началах, а замглавы города Владимира Воробьева перевести на штатную основу.

Также в повестке значится вопрос об установлении главе Пскова размера ежемесячной процентной надбавки к базовому денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими гостайну.

Напомним, в основную повестку сессии включено 75 вопросов.