Общество

Подобрать оптимальный налоговый режим поможет специальный онлайн-калькулятор на сайте Федеральной налоговой службы

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) разработала «онлайн-калькулятор» для бизнеса. С его помощью предприниматели после отмены единого налога на вмененный доход (ЕНВД) смогут выбрать для себя другой наиболее подходящий режим. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Напомним, подготовить этот сервис поручил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями малого и среднего бизнеса 11 февраля 2020 для создания условий для комфортного перехода налогоплательщиков на другие налоговые режимы с ЕНВД, срок действия которого истекает 1 января 2021 года.

«Новый сервис доступен на официальном сайте ФНС России: nalog.ru, - поясняет руководитель УФНС России по Псковской области Анна Кутузова. – Его интерфейс прост и понятен. Налогоплательщику, желающему получить нужную информацию, достаточно только выбрать категорию: например, физическое лицо, не зарегистрированное в качестве ИП, индивидуальный предприниматель (ИП) или компания. Дальше пошаговая инструкция подскажет дальнейшие действия для расчета и оперативно выдаст все необходимые сведения».

В зависимости от заданных параметров система предложит подходящий налоговый режим. В их числе упрощенная система налогообложения (с 1 июля 2020 года планируется переход на УСН-онлайн для налогоплательщиков, выбравших объект «доходы», при которой налоговики будут рассчитывать налог самостоятельно, без запроса деклараций, на основе данных, полученных от онлайн-касс), патент (позволяет уплачивать вместо традиционных налогов фиксированный процент от потенциально возможного годового дохода), налог на профессиональный доход (действует для самозанятых в 23 регионах России при условии регистрации в мобильном приложении), общий режим. По каждому есть краткая справка и порядок перехода.