Пассажир BMW X5 погиб в ДТП на трассе в Псковской области

Один из водителей достал пистолет в ходе конфликта после ДТП на Максима Горького в Пскове

Необычное ДТП произошло на мосту 50-летия Октября в Пскове. ФОТО

Олег Брячак: Самая важная поправка в Конституцию - возвращение прежнего пенсионного возраста

ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Масленица - часть нашей культуры и традиций

В технопарке «Кванториум Псков» пройдет второй межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон»

Общество

С минуты молчания в память о 6-й роте началась сессия Псковской гордумы

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

С минуты молчания в память о 6-й роте началась очередная сессия Псковской городской Думы 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Как отметила глава города Елена Полонская, в эти дни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летней годовщине гибели десантников легендарной 6-й роты. Она предложила всем почтить их память минутой молчания. В зале прозвучала песня, написанная Почетным гражданином города Пскова Николаем Мишуковым в посвящение 6-й роте. Напомним, в основной повестке сессии 75 вопросов, в дополнительной - 9.