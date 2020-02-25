С минуты молчания в память о 6-й роте началась сессия Псковской гордумы

С минуты молчания в память о 6-й роте началась очередная сессия Псковской городской Думы 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Как отметила глава города Елена Полонская, в эти дни проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-летней годовщине гибели десантников легендарной 6-й роты. Она предложила всем почтить их память минутой молчания.
В зале прозвучала песня, написанная Почетным гражданином города Пскова Николаем Мишуковым в посвящение 6-й роте.
Напомним, в основной повестке сессии 75 вопросов, в дополнительной - 9.