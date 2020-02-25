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Общество

Около 5% всех обращений в 2019 году к уполномоченному по правам человека касались вопросов деятельности органов судебной власти - Дмитрий Шахов

27.02.2020 11:17|ПсковКомментариев: 0

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов принял участие в годовом совещании судей судов общей юрисдикции Псковской области, которое состоялось в Псковском областном суде. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального омбудсмена, на совещании были подведены итоги работы районных (городских) судов и мировых судей Псковской области за прошедший 2019 год и определены основные задачи развития судебной системы региона на  2020 год.

С  докладом об итогах работы судебной системы региона за прошедший год выступил и.о. председателя Псковского областного суда Алексей Лебедев. В своём докладе Алексей Лебедев отметил, что несмотря на организационные изменения в судебной системе в минувшем году, деятельность судов области была ориентирована на повышение доверия граждан к правосудию, которое достигается качественным, в установленный законом срок, с соблюдением процессуальных норм рассмотрением каждого поступившего в суд дела и вынесением законного, обоснованного и справедливого судебного решения. Суды области в 2019 году достигли в своей деятельности высоких результатов. 

Выступая перед судейским корпусом, региональный омбудсмен Дмитрий Шахов рассказал о тех обращениях, которые поступали в 2019 году к уполномоченному по правам человека в Псковской области и итогах их рассмотрений.  Дмитрий Шахов отметил, что около 5% всех обращений в его адрес касались вопросов деятельности органов судебной власти, в том числе два обращения – мировых судей г. Пскова, одно обращения – Химкинского суда Московской области.  Особое внимание в своем выступлении псковский омбудсмен обратил внимание на необходимость обеспечения дополнительной защиты прав граждан на бесплатную квалифицированную юридическую помощь  при рассмотрении дел, связанных с производством по административным делам о госпитализации граждан в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном порядке или о психиатрическом освидетельствовании гражданина в недобровольном порядке. В завершении Дмитрий Шахов озвучил свою позицию по исполнению судами в Псковской области отдельных решений ЕСПЧ.

Вторая  часть  совещания   началась  с  тематических  семинаров:   о  практике  рассмотрения  судами  Псковской  области  уголовных  дел  и  обобщение  работы  федеральных  и  мировых  судей  Псковской  области  по  рассмотрению  гражданских, административных дел  и  дел  об  административных  правонарушениях; об  актуальных  вопросах  рассмотрения  уголовных  дел  судом  присяжных;  о  проблемах  применения  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях; этические  принципы  поведения  судьи  в  судебном  заседании.  С  докладами  по  обозначенным  тематикам  выступили  как  руководители  Псковского  областного  суда,  так  и  судьи  районных  судов  области.  Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел судом присяжных довел до сведения присутствующих судья Псковского областного суда Александр  Рубанов. Проблемы практики применения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях стали темой доклада судьи Псковского областного суда Галины  Малыгиной.

В завершении совещания прошло подведение итогов работы за прошедший 2019 год и награждение победителей региональных конкурсов «Лучший суд года» и «Лучший судебный участок года». Номинантами награждения стали: Великолукский городской суд, Опочецком районный суд, Стругокрасненский районный суд Псковской области и судебный участок № 30   в границах административно-территориального образования «г.Псков».

Источник: Псковская Лента Новостей
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