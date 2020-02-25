Общество

В технопарке «Кванториум Псков» пройдет второй межрегиональный конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон»

3-5 марта в детском технопарке «Кванториум Псков» пройдет второй межрегиональный открытый конкурс изобретений и инженерии «Мейкертон».

Как сообщила Псковской Ленте Новостей заместитель директора детского технопарка «Кванториум Псков» Оксана Петрова, в конкурсе участвуют команды школьников, студентов в возрасте 12-18 лет, которые занимаются в региональных детских технопарках «Кванториум» и имеют базовый уровень знаний в работе с оборудованием хайтека.

На конкурс подано 28 командных заявок из 7 регионов: Псковская, Новгородская, Пензенская, Тверская, Мурманская, Свердловская области и республика Алтай.

Участники мейкертона будут искать оригинальные идеи и создавать прототипы по пяти направлениям:

- Medic - медицинские технологии, ортопедия, протезирование и др.

- Furniture - изобретения для дома, кухни, ванной, предметы быта и др.

- Mechanic Art - техно искусство, промышленный дизайн, high-tech сувениры и др.

- Toys - развивающие игры для детей, игрушки и головоломки и др.

- Tools - станки, инструменты, приспособления и др.

5 марта состоится публичная защита проектов.