Общество

Избраны председатели новых комитетов, созданных в структуре Псковской гордумы

Избраны председатели новых комитетов, созданных в структуре Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике возглавил Григорий Стороненков, а

комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму - Федор Постнов.

Депутаты поздравили коллег с назначением. Так, эсер Олег Брячак особо подчеркнул торжественность образа Федора Постнова, в котором он сегодня предстал на сессии. «Я был ошарашен, увидев впервые Федора Борисовича в галстуке. Ваш внешний вид уже внушает уважение, особенно то, как вы держитесь», - отметил депутат, назвав Федора Постнова «эталоном конструктива и эрудиции». Он пожелал ему удачи и выразил уверенность, что он будет на своем месте.

Руководитель фракции единороссов Денис Иванов, зная стойкую позицию Федора Постнова в отношении формирования доступной среды, попросил его «не превращать Псков в аттракцион инвалидных колясок, чтобы город не был весь в пандусах», а также призвал разрешить автомобилистам с детьми парковаться на местах для инвалидов.

Депутаты также утвердили персональный состав новых комитетов.