Общество

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев продолжит работу на штатной основе

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев продолжит работу на штатной основе. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее решение принято на сессии гордумы 27 февраля по предложению главы города Елены Полонской. Она напомнила, что Воробьев уже давно работает заместителем главы на общественных началах. Тем не менее, он очень много делает по направлениям своей деятельности, в частности, огромную работу проводит по патриотическому воспитанию. В связи с этим она предложила перевести Владимира Воробьева на штатную основу. Депутаты поддержали ее предложение.

Кроме того, Елена Полонская предложила избрать еще одного заместителя главы Пскова и предложила на этот пост кандидатуру председателя фракции КПРФ в гордуме Александра Баева. Решение будет приниматься тайным голосованием, но депутаты уже высказали слова поддержки в его адрес. Так, эсер Олег Брячак высказал мнение, что данное решение показывает, что руководство гордумы способно на политические решения - делегировать полномочия оппозиционным депутатам - на благо Пскова и горожан.

Планируется, что Александр Баев будет работать на общественных началах.