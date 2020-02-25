Общество

Псковский Росреестр приглашает кадастровых инженеров на рабочую встречу

Управление Росреестра по Псковской области приглашает кадастровых инженеров принять участие в рабочей встрече, которая состоится 12 марта в 11:00 по адресу: г. Псков, ул. Металлистов, д.17, 4 этаж, актовый зал.

Как пояснили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в ходе мероприятия специалисты Росреестра проанализируют информацию по межевым планам в части достоверности сведений о координатах пунктов использованной геодезической основы, средств измерений; расскажут об особенностях подготовки межевого плана при исправлении реестровой ошибки; сообщат о работе апелляционной комиссии по рассмотрению заявлений об обжаловании решений о государственной регистрации прав и кадастрового учета и ответят на вопросы присутствующих.