Общество

Виктор Остренко: Нацпроекты - это наша общая ответственность

Национальные проекты - это наша общая ответственность, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, член фракции «Единой России», руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко в ходе выступления перед началом 40-й сессии регионального парламента, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Исторически так сложилось, что многие процессы, которые требуют активного участия депутатского корпуса, заканчиваются на стадии принятия бюджета. Согласительная комиссия, консультации с фракциями дают небольшой люфт в этом плане. Далее наступает простор для действий органов исполнительной власти, а нам остается ожидать результата где-то на скамейке запасных, - сказал Виктор Остренко.- Сложившаяся традиция, может, и неплохая, но при условии 100% гарантированного положительного результата. Особенно для тех, кто представляет партию большинства. Ведь для оппозиционно настроенных - чем хуже, тем лучше! И дополнительный повод демонстрации своей правоты и значимости! Ну, может, не для всех оппозиционно настроенных, но для некоторых точно».

Он подчеркнул, что национальные проекты предоставляют регионам существенные финансовые возможности по ключевым направлениям социально-экономического развития. «Это многомиллиардные государственные инвестиции. Такие возможности даже сложно представить, когда были. Поэтому и степень ответственности столь высока», - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что президент в ежегодном послании фактически обратился ко всем уровням власти, отмечая, что национальные проекты требуют нового качества государственного управления и прямого диалога с гражданами. «Именно поэтому фракция "Единой России" выступила с инициативой проведения парламентского часа на тему - «Реализация национальных проектов в Псковской области» с целью определить роль каждого депутата в этой сложной системе управления, - сказал Виктор Остренко. - Ситуация с реализацией национальных проектов несколько отличается от повседневной хозяйственной жизни и требует командной работы. Поэтому, где требуется непосредственное участие депутатов, максимально четко постарайтесь определить нашу роль, как ее видите вы, какую помощь, на ваш взгляд, мы можем оказать для успешности реализации национальных проектов в нашем регионе».

Депутат также добавил: «Думаю, что коллеги из других фракций при таком подходе тоже присоединятся, разделят ответственность за результат и не ограничатся в дальнейшем только критическими замечаниями».