Общество

Второй детский кванториум создадут в Псковской области в этому году

Детский кванториум в Великих Луках и мобильный технопарк планируется создать в 2020 году. Об этом сообщила начальник регионального управления проектной деятельности администрации Ольга Татаринова в ходе «парламентского часа» в областном Собрании депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Таким образом, у нас вся область может быть покрыта этой услугой», - отметила докладчик.

Кроме того, в Великих Луках будет завершено строительство школы на 800 мест с бассейном на 2 чаши и реконструировано здание школы № 6, это тоже переходящий объект с 2019 года. Все работы проводятся в рамках нацпроекта «Образование», общий объем финансирования которого составляет более 844 млн рублей.

В перспективе этого года также - ремонт 19 спортзалов в школах Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Дедовичского, Красногородского, Невельского, Опочецкого, Палкинского, Печорского, Порховского, Псковского, Пушкиногорского, Стругокрасненского районов.

Планируется поставка оборудования и мебели для оснащения центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» для 41 организации; обновление материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам; приобретение оборудования для реализации программ дополнительного образования для Пскова, Великих Лук и 11 районов области.