Общество

Первый за последние 30 лет многоквартирный дом построят в Дновском районе

В Дновском районе построят первый за последние 30 лет многоквартирный дом. Об этом сообщается в материалах доклада начальника регионального управления проектной деятельности администрации Ольги Татариновой. Сегодня она выступила на «парламентском часе» в областном Собрании, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Уже заключены контракты на строительство двух многоквартирных домов в Дно и Великих Луках. С гражданами, подлежащими расселению, согласована планировка квартир. На объектах начаты фундаментные работы. Плановая дата ввода домов в эксплуатацию - 1 сентября 2020 года.

Работы проводятся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», объем финансирования которого на 2020 год равен 191,41 млн рублей.

Также в планах - реконструкция набережной реки Шелони и прилегающей территории в Порхове, парка «Петровский» у подножия объекта культурного наследия федерального значения «Земляная крепость» на левом берегу Ловати в Великих Луках, благоустройство территории возле школы в Изборске (Печорский район). Контракты на строительно-монтажные работы уже заключены.

В продолжение Ольга Татаринова отметила, что потребность в благоустройстве в 2020 году - 46 общественных территорий и 49 дворов. В настоящее время муниципалитеты определяют объекты, обновление которых возможно в рамках выделенных объемов финансирования. Адресные списки будут утверждены до конца июня, после заключения всех контрактов на выполнение работ.