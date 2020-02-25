Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

26 февраля в Пскове в пресс-центре «Интерфакса» состоялась первая в 2020 году встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с представителями СМИ - муниципальных, региональных, федеральных. Постоянные ведущие программы Максим Костиков, Александр Савенко и Константин Калиниченко обсудят ответы губернатора на вопросы актуальной повестки, в том числе и на неудобные.

Были ли ответы губернатора полными и исчерпывающими? Какие вопросы у вас остались к главе региона?

Звоните по телефону 56-73-72 и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.