Общество

Великолукскую детскую больницу ждет ремонт

Ремонт ждет Великолукскую детскую городскую больницу в 2020 году. Также по нацпроекту «Здравоохранение» для нее приобретут оборудование и мебель, сообщается в материалах доклада начальника регионального управления проектной деятельности администрации Ольги Татариновой. Он был заслушан на «парламентского часе» в областном Собрании депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» запланирована покупка оборудования: ангиографического комплекса с возможностью выполнения диагностических и лечебных вмешательств на коронарных артериях (Великие Луки), диагностического комплекса для ультразвуковых исследований сосудов головы и шеи (2 экземпляра - Великие Луки, 1 - Псков). Также для Пскова будут приобретены линейный ускоритель, видеоэндоскопические комплексы, прикроватные мониторы, станция сбора и обработки информации с прикроватных мониторов до 16 пациентов.

В ходе модернизации информационной системы здравоохранения предполагается создание 220 дополнительных автоматизированных рабочих мест для медработников (компьютерное оборудование) и замена 1702 устаревших.

Помимо этого, предусмотрено заключение прямых договоров на каждый авиационный вылет скорой специализированной помощи, заказчиком выступает областная больница. Проект госконтракта включает 341,5 часов полетов.

Финансирование нацпроекта «Здравоохранение» в этом году в Псковской области составляет 954,84 млн рублей.