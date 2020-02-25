Депутаты Псковской гордумы увеличили штатную численность сотрудников УГХ на две единицы

Депутаты Псковской городской Думы увеличили штатную численность сотрудников управления городского хозяйства на две единицы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии, речь идет о лицах, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими (технический персонал).
Как пояснила заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут, новые сотрудники требуются в отдел инновационного развития в сфере городского хозяйства. Сейчас там 5 штатных единиц (2 муниципальных служащих и 3 немуниципальных служащих). Новые сотрудники требуются в связи с большим объемом работ по предстоящим ремонтам дворов и дворовых проездов, по отчетности в части реализации нацпроектов и по составлению проектно-сметной документации на ликвидацию городского полигона. «Ведутся проектные работы, нам надо попасть в реестр накопления ТКО, подать большой объем документов. Этим надо заниматься», - пояснила она.
В ходе обсуждения вопроса депутат Григорий Турчин осведомился, а как обстоят дела с поиском дендролога. Начальник УГХ Николай Баринов напомнил, что управление и само заинтересовано в том, чтобы такой специалист появился, но на зарплату в 8 тысяч никто идти не хочет, а желаемую зарплату специалисту установить не позволяет закон.
Депутат Александр Баев предложил не брать в штат УГХ новых сотрудников, а добавить зарплату тем, кто там уже работает, перераспределив нагрузку. «Тогда, может, и дендролог появится», - заметил он. Глава городской администрации Александр Братчиков согласился с ходом его мысли, но был вынужден подтвердить то, что уже говорил Николай Баринов - в данном случае муниципальные власти ограничены законом.
В конечном счете депутаты утвердили изменение штатной численности УГХ, но с рекомендацией, чтобы администрация Пскова пояснила источники финансирования оплаты их труда.